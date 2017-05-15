أخضع الجهاز الطبي بنادي أهلي جدة، اللاعب عمر السومة، لعلاج مكثف من أجل تجهيزه قبل مواجهة الفريق أمام الهلال، في نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، الجمعة المقبل.
وتواجد السومة، في عيادة النادي أمس لمتابعة علاجه من الإصابة التي ألمت به قبل أسبوعين في ركبته، وحرمته من المشاركة مع الفريق في المواجهتين السابقتين في دوري أبطال آسيا، ونصف نهائي كأس الملك.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري، جروس، طالب الجهاز الطبي، بضرورة تجهيز السومة، من أجل مشاركته في المباراة الختامية، وينتظر أن يتم تحديد إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها اليوم، بعد رفع تقرير من الجهاز الطبي عن حالته ومدى استجابته للعلاج.
من جهة أخرى علم “كووورة” أن إدارة النادي الأهلي تعتزم صرف مكافآت الفوز في المباراتين الماضيتين أمام ذوب آهن الإيراني والفيصلي للاعبين، بواقع خمسين ألف ريال لكل لاعب أساسي.
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