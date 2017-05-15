أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث أن الافتتاح الرسمي لملعب خليفة الدولي، أول ملاعب مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، سيكون يوم الجمعة المقبل، لاحتضان المباراة النهائية لكأس أمير قطر.
وسيعاد افتتاح ملعب خليفة الدولي الذي تأسس عام 1976 ،بعدما خضع لعملية تحديث بدأت في نوفمبر 2014 لتعديل مواصفاته؛ كي تصبح متوافقة مع معايير ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة قطر كأس العالم 2022 .
وأكد بيان للجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم أن التغييرات التي طرأت على استاد خليفة الدولي شملت بشكل رئيسي إضافة مدرج جديد للجمهور في الجناح الشرقي، وبناء سقف لتغطية الملعب، وإنشاء متحف رياضي، وذلك إلى جانب إضافة تقنية التبريد المبتكرة والتي ستضمن توفير أجواء مثالية للاعبين والمشجعين على مدار العام.
وسيكون ملعب خليفة الدولي أول الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2022 التي تنتهي الأعمال فيه. يذكر أن المباراة النهائية لمسابقة كأس أمير قطر تجمع بين الريان والسد الوصيف.وفق “أخبار 24”.
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