أكد وكيل التعاقدات الحالي ومسؤول الاحتراف بالنادي الأهلي السابق ، غرم العمري ،بأن الفريق الكروي الأول بالملكي هو الأقرب للفوز على نظيره الهلال بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتتويج باللقب مساء الخميس المقبل.
تأهل فريق الأهلي على حساب الفيصلي بثلاثية نظيفة في المجمعة لنهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليلاقي نظيره الهلال حامل لقب الدوري الذي تفوق بدوره أمام ضيفه التعاون بأربعة أهداف لثلاثة بالرياض،وعين الملكي على الفوز ببطولة الكأس لإنهاء موسمه بلقب مميز بعد خسارته الدوري وكأس ولي العهد.
قال غرم العمري في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري : ” فريق الأهلي يمتلك المقومات الرائعة التي تقوده لتحقيق الفوز ضد الهلال وحصد لقب كأس الملك ،ووفقا للظروف التي تحيط بالفريقين خلال الوقت الحالي فإن الأهلي الأقرب للإنتصار”.وفق “أخبار 24”.
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