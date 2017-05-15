منح محمود عبد المنعم كهربا، لاعب منتخب مصر والزمالك، قميصه الذى كان يرتديه بنادى اتحاد جدة مؤخرا إلى ياسين نجل عصام الحضرى حارس مرمى وادى دجلة، والذى قام كهربا بخطبة كريمته “شدوى” منذ يومين.
وطالب كهربا من “ياسين” نجل الحضرى الذى يجيد حراسة المرمى مثل والده، أن يغير انتمائه ويشجع الزمالك ويلعب له فى المستقبل، إلا أن الحضرى قاطع كهربا وقال له: “ياسين أهلاوي وهو ما أكده نجله”.
ويستعد كهربا لإقامة حفل خطوبته من شدوى الحضرى فى أحد الفنادق الكبرى خلال الفترة المقبلة، وفور حسم مصيره مع نادى الزمالك سواء بالعودة أو استكمال رحلة الاحتراف الخارجى.وفق “اليوم السابع”.
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