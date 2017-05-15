أعلنت وزارة الإسكان اليوم الإثنين عن تخصيص (20585) منتجاً سكنياً ضمن الدفعة الرابعة (دفعة شهر مايو) لحملة “سكني” لتخصيص المنتجات السكنية والتمويلية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الدفعة الجديدة تتضمن: (6274) وحدة سكنية “فلل وشقق”، و(6611) أرضاً سكنية مطورة، و(7700) قرض تمويل سكني.
وبلغ مجموع ما أعلنت الوزارة تخصيصه ضمن حملة “سكني” (72960) منتجاً سكنياً، من أصل 280 ألف منتج تعتزم الوزارة طرحه خلال العام 2017.
يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت في فبراير الماضي الدفعة الأولى من برنامج سكني والتي تضمنت 15.6 ألف منتج سكني، كما تم إعلان الدفعة الثانية في مارس والتي شملت 17.9 ألف منتج سكني آخر، والدفعة الثالثة في إبريل الماضي وشملت 18.8 ألف منتج سكني متنوع.
مستفيدو وزارة الإسكان
مستفيدو صندوق التنمية العقارية
وفق “أخبار 24”.
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