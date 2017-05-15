قضت الدائرة التأديبية الأولى في المحكمة الإدارية بأبها بعدم إدانة 11 موظفاً حكومياً؛ اتُهموا بمخالفة نظام الخدمة المدنية بالجمع بين العمل في القطاع العام ومؤسسة خيرية.
ويعد الحكم الصادر والذي نجح وقف المحاماة الخيري في الحصول عليه نهائيا، سابقة قضائية هي الأولى من نوعها بالمملكة.
من جانبه، أعرب المحامي سلطان بن محمد العيسى رئيس مجلس النظار لوقف المحاماة الخيري، وفقا لـ”سبق” عن سعادته بالحكم الذي اكتسب صفة القطعية.
وأكد أن أهميته تكمن في شرح المحكمة الإدارية بديوان المظالم لقصد المنظم من نص المادة (14) من نظام الخدمة المدنية، بعدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة والاشتغال بالمهن الحرة، حيث أكدت أن المهن الحرة ليس منها العمل في القطاع الخيري أو التطوعي ولو كان بمقابل.
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