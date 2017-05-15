وثَّق مواطن بكاميرا هاتفه المحمول قيام عمالة بأحد المسالخ بحي المروج شمال مدينة الرياض أول أمس السبت، بتخزين كميات كبيرة من اللحوم في أوعية قمامة، قائلاً إنهم يسرقونها من الأغنام والمواشي التي يتم ذبحها بالمسلخ.
وأكد المواطن أن العمال استغلوا عدم وجود رقيب عليهم من إدارة المسلخ وعدم حضور الزبون بنفسه وقت الذبح ليقوموا بعملية السرقة، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل وضبط هؤلاء العمال.
وتفاعلت أمانة منطقة الرياض مع المقطع بعد انتشاره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، وطلب حساب “طوارئ أمانة منطقة الرياض” من أحد ناشري الفيديو تزويد الأمانة برقم التواصل حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب.
وفق “أخبار 24”.
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