توقعت دراسة أعدَّتها اللجنة الفنية لمشروعات المسجد الحرام أن يتجاوز عدد الحجاج في عام 2020، أربعة ملايين حاج، وأن يصل إلى 5.7 مليون حاج في 2030، ويزيد إلى 9.2 مليون حاج في عام 2050م.
وأوضح رئيس اللجنة الفنية لمشروعات خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام الدكتور فيصل وفا أن الدارسة ربطت الأرقام المتوقعة بإزالة القيود النظامية عن أعداد حجاج الخارج، مبيناً أن الدراسة توقعت أن يصل عدد معتمري الخارج في عام 1455هـ (2034) إلى نحو 13 مليوناً، وقد يزيد إلى 14 مليوناً و800 ألف معتمر.
وأبان وفقاً لصحيفة “الحياة” أن الدراسة اعتمدت على تقدير حجم الطلب على العمرة والحج من الخارج والداخل، إضافةً إلى أبرز خصائص معتمري وحجاج الخارج.
يشار إلى أن الدراسة من إعداد اللجنة الفنية لمشروعات المسجد الحرام، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في الجامعة، والأمانة العامة للجنة الحج العليا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج