وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة اليوم الإثنين، على تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أنه بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد وزير الدفاع؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة.وفق “اخبار 24”.
وأضاف أن المجلس قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:
1 – الدكتور غسان بن أحمد السليمان ممثل وزارة التجارة والاستثمار.
2 – مدير عام بنك التنمية الاجتماعية.
3 – طارق بن عبدالله الشهيب ممثل وزارة المالية.
4 – المهندس ماجد العصيمي ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5 – الدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل ممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
6 – الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي.
7 – أربعة من ذوي الكفاية والخبرة وهم:
نبيل بن عبدالله المبارك.
المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.
الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع.
عبدالعزيز بن صالح الربدي.
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