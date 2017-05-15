اتهم مواطن إدارة مستشفى النساء والولادة بعرعر بتبديل مولدته الأنثى، رافضا استلامها قبل إجراء كافة الفحوص، فيما نفت صحة منطقة الحدود الشمالية حدوث أي لبس أو خطأ.
تعود تفاصيل الواقعة وفقا لـ”عكاظ” إلى المواطن عبد العزيز مشرف العنزي، الذي قال إن زوجته وضعت أنثى في المستشفى، وعند مراجعتهم للحضانة لتفقدها، أخبروه بأنه ليس هناك مولودة، بل مولود ذكر، وباسم سيدة أخرى مشابه لاسم زوجته.
وقال العنزي إنهم زعموا أن زوجته لا يوجد لها ملف لديهم، وحاولوا تعديل البيانات لتسليمه المولود الذكر، لكنه رفض.
وأشار إلى أنه بعد فترة أحضروا له مولودة أنثى باعتبارها ابنته، وأخبروه أنها كانت في حضانة أخرى؛ الأمر الذي تسبب في الخطأ، إلا أنه رفض تسلمها داعيا وزارة الصحة للتدخل للتأكد من أن هذه المولودة هي ابنته.
من جانبه، نفى المتحدث باسم صحة المنطقة فالح الرويلي الواقعة، مؤكدا أن إجراءات المستشفى تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء.
وأوضح أن المولود الذكر مسجل لسيدة أخرى تتشابه في الاسم الأول مع زوجته، وليس هناك أي تبديل لاختلاف ساعة الولادة، وجنسهما، وأماكن تنويمهما في حضانتين مختلفتين، كما أن هناك بصمة للأرجل.
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