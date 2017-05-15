أوضح صندوق التنمية العقارية الخطوات والإجراءات التي يجب القيام بها للحصول على التمويل المدعوم.
وبث الصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” مقطع “فيديو” يدعو من خلاله كل مسجل في الصندوق العقاري وصدر رقمه باتباع عدة إجراءات للحصول على التمويل.
وقال إن الخطوة الأولى هي زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية وتحديث البيانات، ثم حجز موعد وطباعة تذكرة الموعد، يليها تجهيز المستندات، وبعدها التوجه لمركز مستفيدي التمويل المدعوم في الموعد المحدد.
وأشار إلى أن المركز سيقوم بكافة الإجراءات نيابة عن المستفيد ابتداء من تقديم الأوراق للبنك أو شركة التمويل ومتابعة الطلب، حتى الحصول على الموافقة المبدئية.
ولفت إلى أن الخطوة التالية هي استقبال رسالة نصية قصيرة باسم الجهة الممولة، يليها زيارة موقع الصندوق مجددا لحجز وطباعة موعد استلام خطاب الدعم.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الإجراء الأخير يأتي بعد استلام خطاب الدعم حيث يتم التوجه إلى الجهة الممولة للحصول على التمويل.
مسجل في الصندوق العقاري وصدر رقمك؟ حتى تكمل إجراءاتك وتحصل على التمويل، اتبع الخطوات اللي في الفيديو! #التمويل_المدعوم pic.twitter.com/t98zzuQnW1
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