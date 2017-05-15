أنقد مواطنان شاباً حاصرت مياه السيول سيارته بوادي الفرع بجنوب المدينة المنورة، الذي تسبب في جرف عدد من السيارات الأخرى أمس الأحد.
وأظهرت مقاطع فيديو، جرف السيول لسيارتين إلى خارج مسار الطريق الذي غطته المياه، فيما تقدم شابان بسيارتهما وقاما بإنقاذ أحد الشبان الذي كان يقف في صندوق سيارته وتحاصره المياه من كل مكان.
يذكر أن محافظة وادي الفرع شهدت أمس الأحد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، سالت على أثرها بعض الشعاب والأودية، وتسببت في وقف حركة السير بالطريق الرئيسي بالمحافظة.
وفق “أخبار 24”.
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