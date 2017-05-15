تواصل شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” تقديم أفضل عروضها في الباقة المُقدمة لحجاجِ ومعتمري الحرمين الشريفين القادمين للمملكة، حيث تمكّن الشركة المشتركين في هذه الباقة من الحصول على رصيدٍ إضافي مجاني يصل إلى 300% عند الشحن بقيمة 10 ريالات أو أكثر.
من جهته أكد محمد البلوي مدير عام تنفيذي الاتصال المؤسسي في موبايلي قائلًا “إنَّ موبايلي تسعى لتلبيةِ احتياجاتِ مُشتركيها بشكلٍ مُستمر، كما أن سعيَ الشركة يصل إلى تقديم أفضل العروض الخاصة لضيوف الرحمن، وتقدم الباقة الخاصة بهم رصيدًا إضافيًّا مجانيًّا يمكن استخدامه في الاتصال الصوتي والرسائل النصية داخل شبكة موبايلي بالإضافة إلى خدمات البيانات والرسائل النصية الدولية لمعظم الدول حول العالم.
وأضاف البلوي أن الشركة ستُقدّم للمشتركين في هذه الباقة 2 جيجابايت مجانًا عن عند الاشتراك بها، ويعدُّ هذا العرض خاصًا للمشتركين في الباقة.، ويأتي ذلك حرصًا من موبايلي لتقدير هذه الفئة الغالية على قلوب المجتمع بشكلٍ عام، كما يتمتع مشتركو باقة (الحج والعمرة) بأسعارٍ مميزة عندَ الاتصال الدولي حيث يبدأ سعر الدقيقة بـ 55 هللة.
تجدر الإشارة إلى أن “موبايلي” تولي اهتمامًا خاصًا لمُعتمري وزوارِ بيتِ اللهِ الحرام وتقوم بتقديم أفضل خدمات الاتصالات لهم، وتمتلك الشركة عدَّة فروعٍ إلى جانب العديد من نقاط البيع المنتشرة في الأماكن التي تشهد وجودًا مكثفًا لقاصدي بيت الله الحرام.
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