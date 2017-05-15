انطلاقا من حرص الغرفة التجارية والصناعية بالخرج على دعم شباب المحافظة وبالتعاون مع شركة المتحدة للصناعات الكرتون تعلن غرفة الخرج عن استقبال الشباب الراغبين في التوظيف من خلال توفر عدد (76) وظيفة شاغرة لهم في بالشركة لجميع المؤهلات العلمية وسيتم منح المقبولين بالوظائف مزايا كالتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية ورواتب محفزة .
علماً بأنه تم تحديد يوم الأربعاء القادم 21/08/1438هـ 17/05/2017م موعداً لإجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الغرفة بطريق الملك فهد (القاعدة سابقاً) .
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