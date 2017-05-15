وعد قائد ابتدائية الرازي بمدينة تبوك عبدالله البلوي، الذي أعفي من منصبه بناءً على قرار وزير التعليم أحمد العيسى على خلفية فيديو تمزيق الطلاب للكتب٬ باللجوء إلى القضاء في حال تثبيت قرار إعفائه.
وأوضح البلوي أن لجنة شكلتها الوزارة حضرت إلى المدرسة أمس (الأحد)؛ للتحقيق معه حول الواقعة، مبيناً أنه قدم كل التقارير الدورية للمدرسة والإفادات التي تخص أنشطتها وبرامجها، لافتاً إلى أنه ينتظر قرار اللجنة ليقرر بعدها الخطوة التي تليها من الانتظام في عمله مرة أخرى أو اللجوء للقضاء.
وأكد نيته في مقاضاة مصور الفيديو المتسبب في قرار إعفائه؛ بسبب التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الواقعة كيدية نظراً لتميز مدرسته بين مدارس تبوك.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد أصدر قراراً الجمعة الماضية بإعفاء قائد المدرسة، عقب اطلاعه على مقطع فيديو يُظهر عدداً من الطلاب يمزقون كتبهم الدراسية في الشارع العام أمام المدرسة٬ وقاموا بالصراخ بأعلى أصواتهم والاعتداء على السيارات العابرة.وفق “أخبار 24”.
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