تدخلت فرق الدفاع المدني أمس الأحد لنقل الطلاب والطالبات في قرى محافظة بيشة بمنطقة عسير عبر آلياتها الثقيلة، ومن ضمنها “الشيول””؛ لأداء اختباراتهم، بعدما عرقلت السيول أهالي تلك الأنحاء عن الحركة، وعزلتهم بشكل كامل.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن الدفاع المدني نقل الطلاب والطالبات من القرى الواقعة شرق وادي ترج، بعد امتلائه بمياه السيول، إلى مدارسهم لأداء الاختبارات.
وأضاف العقيد العاصمي أن 3 فرق طبية تمركزت في 3 مدارس ابتدائية للبنين بهذه القرى المعزولة؛ لمباشرة الحالات الطارئة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وإدارة التعليم بمحافظة بيشة.وفق “أخبار 24”.
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