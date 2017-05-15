شاركت مواطنة في حلقة تبثها قناة تلفزيونية موالية لإيران عن الأحداث التي جرت بحي المسورة ببلدة العوامية في القطيف الأسبوع الماضي، لترد على القناة التي تعمدت تشويه الوقائع وتزييفها وإثارة البلبلة في المملكة، والادعاء بأن القوات الأمنية تحاصر بلدة العوامية.
وقالت المواطنة: “إحنا بخير والحمدلله في ظل آل سعود، مبسوطين ومرتاحين، ولا يوجد أي حصار على العوامية”، مضيفة أن كل ما في الأمر أن هناك فئات حاقدة لا تريد من الدولة تطوير وإعادة إعمار محافظة القطيف.
وفق “أخبار 24”.
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