وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود أمس (الأحد)، بتشكيل لجنة للتحقق من المعلومات التي حوتها رسالة حملت توقيع المواطن صالح بن مخلص بن مجاهد، وذلك عقب لقائه بكاتب الرسالة الحقيقي ومناقشته في مضمونها وما تضمنته من مشكلات تخص أهالي المنطقة.
وبيّن مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة الباحة خضر الغامدي، أن أمير المنطقة التقى بكاتب الرسالة الشاعر عبدالواحد الزهراني؛ لاستيضاح ما جاء فيها من إشارات حول نقص الكثير من الخدمات، لافتاً إلى أنه وجّه بتشكيل لجنة عالية المستوى ستبدأ عملها بمقابلة صاحب الرسالة وجمع معلومات منه والتأكد من صحتها على أرض الواقع، ومن ثم التعامل مع نتائجها حسب الأنظمة والتعليمات.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، رسالة رمز كاتبها لنفسه باسم “المواطن صالح بن مخلص بن مجاهد”، نقل خلالها بعض شكاوى أهالي المنطقة وأزماتهم المختلفة إلى أمير منطقة الباحة، ليُفاجأ بطلب الأمير لقاءه ومناقشته في رسالته والوقوف على حقيقتها.
بدوره أوضح كاتب الرسالة الدكتور عبدالواحد الزهراني وفقاً لـ”الباحة اليوم”، أن الهدف من وراء رسالته كان نقل وصف مختصر لمعاناة المواطنين إلى أمير المنطقة وليست بغرض تحقيق مطالب شخصية أو شهرة، مبيناً أن مقابلة الأمير جاءت بطريقة غير مُدبرة وكانت مثمرة للغاية؛ حيث أبدى أمير المنطقة خلالها اهتمامه الشديد بما حملته الرسالة وحرصه على التأكد مما شملته من معلومات.
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