علّق المعلم “عبدالله سمكري”، على مقطع فيديو وثق إلباسه غترته وعقاله لطالب مكشوف الرأس؛ خلافاً لبقية زملائه، أثناء سيره معهم في الطابور؛ لحضور الاحتفال بتخرجهم.
وقال سمكري في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، إنه لاحظ عدم ارتداء أحد الطلاب لغترة وعقال، حينما كان يشرف على خروج الطلاب إلى باحة المدرسة؛ لتنظيم مسيرة التخرج.
وأضاف أنه سحب الطالب من الطابور ليسأله عن الغترة والعقال، غير أن الطالب لاذ بالصمت، فتحركت فيه مشاعر الأبوة تجاهه، فخلع غترته وعقاله وألبسه إياه، ليتساوى مع بقية زملائه.
وأكد المعلم أهمية سيادة مشاعر الأبوة بين المعلم والطالب، لما في ذلك من أثر تربوي ونفسي كبير على الطالب، لافتاً إلى أن المعلم يجب أن يحتوي الطالب لتصل إليه المعلومة بحب.
وفق “أخبار 24”.
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