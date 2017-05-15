وثق تقرير تلفزيوني بثته القناة السعودية الأولى عبر برنامج “أمننا”، مطاردة حامية بين قوات أمن الطرق بمنطقة الرياض، وسيارة مطلوب أمني تم الاشتباه بها على أحد الطرق السريعة، لتنتهي بمحاصرة المطلوب وإجباره على النزول برصاصة تحذيرية.
وفي التفاصيل، تلقت غرفة العمليات بقوات أمن الطرق بالرياض بلاغاً عن سيارة فورد مسرعة، لتتم ملاحقتها من قِبل فرقة أمنية وتأكيد الاشتباه بقائدها بعد عدم انصياعه لمطالب الوقوف.
ووجهت غرفة العمليات عدداً من الدوريات الأمنية لمطاردة ومحاصرة المطلوب، وسط أجواء ترابية مغبشة، لتتم محاصرته أخيراً، وإجباره على الوقوف.
وطالب رجل الأمن، المطلوب بالنزول من السيارة التي يتحصن فيها، وحينما لم يستجِب أطلق رصاصة تحذيرية دفعته للخروج رافعاً يديه، ليتم القبض عليه.
وفق “أخبار 24”.
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