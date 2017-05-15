هبطت طائرة ركاب سعودية اضطرارياً بمطار القاهرة، مساء أمس “الأحد”؛ لإنقاذ حياة راكبة جزائرية أصيبت بأزمة قلبية، أثناء عبورها المجال الجوى بالقاهرة قادمةً من جدة في طريقها إلى الجزائر.
وبيّنت مصادر بمطار القاهرة أن قائد طائرة رحلة الخطوط السعودية رقم 2710 فوجئ خلال عبوره الأجواء المصرية بدخول راكبة جزائرية (83 عاماً) في حالة مرضية سيئة، لافتةً إلى أن الحالة استدعت هبوط الطائرة؛ ليبلغ قائد الطائرة برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي بضرورة الهبوط لإنقاذ حياة الراكبة.
وأشارت إلى أن برج المراقبة استجاب لنداءات قائد الطائرة وسمح بهبوطه، فيما استدعت الجهات المعنية بالمطار سيارة إسعاف وطاقماً طبياً؛ للتعامل مع حالة الراكبة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة ونقلها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما أقلعت الطائرة مرة أخرى دون الراكبة بعد قرابة 90 دقيقة من مطار القاهرة لاستكمال طريقها.وفق “أخبار 24”.
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