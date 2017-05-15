لم يتمالك رئيس تحرير صحيفة “الرؤية”، محمد التونسي نفسه، وبكى متأثراً أثناء حديثه عن الراحل تركي السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض الأسبق.
جاء ذلك خلال استضافة قناة “العربية” للتونسي ومعه رفيق درب السديري، خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، مستشهداً بحديث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز عنه لتبيان درجة العلاقة التي ربطت السديري بالملوك وخاصة الملك سلمان.
وروى التونسي موقفاً له عندما كان طالبا يساعد في إصدار مجلة الجامعة قائلاً: “أذكر كنا طلابا نصدر مجلة الجامعة. كنت أنا وزملاء لي منهم سلطان البازعي في زاوية عند مبنى الصحيفة في شارع الستين وقتها، عندها أشفق علينا من شدة البرد، وقام بتركنا نصعد لمكتبه لشرب الماء”.
يشار إلى أن الوسط الثقافي والإعلامي فُجع، اليوم الأحد، بوفاة الكاتب الكبير، تركي السديري، رئيس التحرير السابق لصحيفة لرياض، والرئيس السابق لهيئة الصحفيين السعوديين عن عمر ناهز 73 عاما.وفق “أخبار 24”.
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