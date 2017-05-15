أشادت وسائل إعلام محلية بولاية كنساس الأمريكية، بمواطنة سعودية حصلت على درجة الماجستير في الرياضيات الأسبوع الماضي، رغم أنها جدة لـ 9 أحفاد وأم لـ 9 أولاد.
وأوضح تقرير عنها أن فاطمة الجفالي، 53 عاما، تغلبت على تحديات صعبة تتعلق برعاية الأسرة ومسؤوليات الدراسة، خاصة أن هذه هي ثاني شهادة لها من جامعة كانساس، كما أن زوجها واثنين من أولادها حاصلون على شهادات من نفس الجامعة، بينما يدرس 3 من أبنائها هناك أيضًا.
ونوه التقرير الذي نُشر في اليوم العالمي للأم، إلى أن فاطمة وزوجها معلمان في المدارس السعودية، وحصل الزوج على الدكتوراه من نفس الجامعة في تكنولوجيا التعليم عام 2011، وحصلت ابنتهما إيمان في 2012 على درجة التخصص في الطب.
كما حصل الابن سلام عام 2013 على درجة الهندسة في البترول، فيما حصلت الأم فاطمة في ذلك العام على بكالوريوس الرياضيات، قبل أن تحصل على الماجستير مؤخرا، فيما يدرس الابن حسن العلاج الطبيعي، والابنة غفران تخطط للحصول على درجة في الصيدلة، و”بيان” في تخصص علم الأحياء من نفس الجامعة الأمريكية.وفق “أخبار 24”.
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