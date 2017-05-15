تفقد سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الأحد الموافق 18 / 8 / 1438 هـ بدء اختبارات الفصل الدراسي الدراسي الثاني في متوسطة الرفايع ومتوسطة وثانوية ابن العميد ..
اطمأن خلالها على انطلاقة الاختبارات ، ووقف على سيرها وعلى أعمال اللجان والكنترول ، مؤكداً على أهمية تهيئة وسائل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بيسر وسهولة،وضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة بين المنزل والمدرسة بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم ، وعدم تركهم بعد انتهاء فترة الاختبارات وخروجهم من مدارسهم إلا بعد التأكد من عودتهم ، حرصاً على سلامتهم وحفظاً لأوقاتهم ، ومثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة من قبل قادة المدارس في انتظام الاختبارات وحسن التنظيم والمتابعة ،مبيناً بأن هناك آلية لمتابعة سير الاختبارات والإشراف الميداني من المشرفين التربويين وتم تكليف (132) مشرفاً لمباشرة الاختبارات بشكل يومي من أجل قياس الأداء والوقوف على الميدان وتفقد أعماله وضمان جودة العمل وإعداد تقارير الكترونية واستمارات ورقية للمتابعة الميدانية ..
رافقه مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان.
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