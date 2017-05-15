اعتمد سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار تعيين 42 حارساً لمدارس البنات على لائحة المستخدمين المرتبة (31) الدرجة الأولى ، وذلك بعد أن انهت إدارة الموارد البشرية إجراءات تعيينهم بعد استيفاء الشروط واجتياز المقابلة الشخصية ..
وقد صرح سعادته بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بسد ما تعانيه بعض المدارس من نقص في الحراسات وتوفير عدد من الوظائف بهدف توفير الأمن والسلامة وتنظيم عملية الدخول والخروج من المدرسة وسد العجز في هذا المجال ،كما تمنى للحراس المعينين التوفيق في عملهم والجد في أداء العمل ..
الجدير بالذكر أن وزير التعليم خص إدارة الأمن المدرسي بجملة من القرارات التي تدعم أهدافها لتحقيق أقصى درجات السلامة لمنسوبي ومنسوبات المدارس ..
وفما يلي قائمة بأسماء الحراس المعينين بالمدارس:
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