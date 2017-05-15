مع انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني نُفّذ صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٨/١٨هـ زيارات ميدانية من قسم التوجيه والإرشاد ممثلةً برئيسة ومشرفات القسم لبعض مدارس المحافظه للوقوف واللإطمئنان على سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني . حيث قامت رئيسه قسم التوجيه والإرشاد أ/هند بنت راشد الرحمه بزياره للثانوية الثانية عشر ،أ/لطيفة الخنيفر للثانوية الخامسة عشر أ/ عبير القحطاني للثانوية الثالثة وأ/ غادةالعمري للمتوسطة الرابعة والعشرون وثانوية عائشة رضي الله عنها . وتم خلال الزيارات الإطمئنان على سير أعمال الإختبارات وأعمال القائدة والمرشدة الطلابية في الإختبارات ولله الحمد والمنة جميع الأمور تسير حسب ما خطط لها . وفق الله أبنائنا وبناتنا الطالبات وجعل النجاح حليفهم .
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قسم التوجيه والإرشاد ينفذ زيارات ميدانية للإطمئنان على سير الإختبارات
قسم التوجيه والإرشاد ينفذ زيارات ميدانية للإطمئنان على سير الإختبارات
الخرج اليوم - سعود الحربي :
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