ترأست مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذة شريفة بنت شعلان القرني الاجتماع التحضيري لملتقى ( مسابقة تصميم العاب برنامج جلوب البيئي) والتي تستضيفه إدارة التعليم في ١٥ /١ /١٤٣٩ هـ للتحكيم وفي الفترة من ٢٦_٢٨ /٢ /١٤٣٩هـ لفعاليات الملتقى . وتضمن الاجتماع الاستعدادات التحضيرية لاستضافة وفود من مناطق ومحافظات المملكة المشاركين في برنامج جلوب البيئي ،، حضر الاجتماع رئيسة قسم نشاط الطالبات الأستاذة أمل الرويبعه ،رئيسة قسم قضايا شاغلات الوظائف التعليمية الأستاذة عفاف الجمعه، مساعدة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذة فاطمة بنت سعود العثمان ومشرفة الشراكة. بين المدرسة والأسرة والمجتمع الأستاذة تهاني العتيبي ..
و ذكرت القرني أن اختيار تعليم الخرج لتنظيم الملتقى لتوفر المقومات المطلوبة ولله الحمد ولما شهده من تميز في برنامج جلوب البيئي وتصدره في المسابقات والأنشطةالتعليمية على مستوى المملكة اضافة لتنفيذ إدارة التعليم العديد من البرامج والفعاليات المميزة ..
وناقشت المشاركات أثناء الاجتماع الخطوات الإجرائية لعقد الملتقى تكوين اللجان ، آليات العمل في للملتقى وغيرها من المواضيع وسيتبعه اجتماعات أخرى .
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