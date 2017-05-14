علمت مصادر أن إدارة النصر عقدت اجتماعا بحضور رئيس اللجنة الفنية المدرب الوطني صالح المطلق لاختيار المدرب الذي سيشرف على تدريب الفريق الاول لكرة القدم الموسم المقبل، وفتحت مفاوضاتها مع العديد من المدربين، وتشير المصادر أنها اغلقت المفاوضات مع المدرب السابق الأوروغوياني دانيال كارينيو الذي اشترط الحصول على مستحقاته السابقة عام 2014م والتي تقدر بمليون و280 الف دولار، وقدمت عرضا للمدرب الكولومبي رينالدو رويدا”60 عاما”، الحاصل على جائزة افضل مدرب في أميركا الجنوبية العام الماضي بعد تحقيقه بطولة كأس الليبرتادوريس مع انترناسيونال الكولومبي ومشاركته في كأس أندية العالم للأندية في شهر يناير الماضي. وتحفظ بعض أعضاء اللجنة الفنية على المدرب الأرجنتيني انطونيو لافولبي لتجاوز سن الـ 65 وعدم تحقيقه العديد من الانجازات طيلة مشواره التدريبي. وتأمل الادارة حسم ملف المدرب خلال الأسبوعين المقبلين حتى يتمكن من تجهيز الفريق للبطولة العربية للأندية الصيف المقبل في مصر. وفق “الرياض” .
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