أكد مدير إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر عبر حسابه فس “تويتر” أن مباراة كأس السوبر السعودي للموسم 2017-2018 ستقام في الأسبوع الثالث من يناير 2018 على استاد الشيخ محمد بن زايد في مدينة أبوظبي، وتجمع الهلال بطل “دوري جميل ” للمحترفين، وبطل كأس الملك في اللقاء الذي يجمع الهلال والأهلي، وفي حال فوز الهلال باللقب، سيكون الاتحاد بطل كأس ولي العهد الطرف الثاني في لقاء السوبر.وفق “الرياض”.
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