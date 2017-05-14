دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الأحد، رسمياً خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لهيئة مدينة الرياض بمكتبه بديوان الرئاسة.
وقدم مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، شرحا مفصلا حول الخطة، موضحاً أنها تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل الميداني للاستفادة وبشكل أكبر من تواجد فرق الهيئة في الميدان، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في خدمة العمل الميداني من أجهزة الاتصال اللاسلكية وأنظمة تتبع المركبات وغيرها.
وأضاف أن الخطة حددت مهام “العضو الميداني” في النزول للميدان طيلة ساعات العمل الرسمي وفي الفترتين الصباحية والمسائية بحسب المواقع المحددة له، والتواصل اللحظي مع المشرف الميداني، وإحاطته بمجريات العمل في الميدان.
وأبان الشليل أن الخطة وضعت عدداً من الإجراءات لتطوير العمل تتضمن تفعيل جوانب تقنية تتمثل في تتبع المركبات وتحديد أماكن عملها وفق تقارير لحظية، وتفعيل جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي، وإيجاد نظام آلي لسهولة تكليف الأعضاء في أماكنهم المحددة، مع مراعاة زيادة عدد الأعضاء وقت المناسبات.وفق “أخبار 24”.
رئيس #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر يبارك للأعضاء خطة انطلاق وتعزيز العمل الميداني في مدينة #الرياض.#فيديو #السعودية pic.twitter.com/JK9OkkvKqw
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