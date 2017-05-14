نظّمت إحدى المدارس الابتدائية بالرياض احتفالية جديدة ومبتكرة بمناسبة انتقال طلاب الصف الأول للصف للثاني، وذلك بطريقة أشبه بالسفر على رحلة جوية عبر أحد المطارات الدولية.
وحوّلت إدارة مدرسة حفص الابتدائية بحي السلام بالرياض قاعات وممرات المدرسة إلى صالات و”كاونترات” المطارات، بينما لبس بعض الطلاب ملابس مماثلة لأزياء طواقم الطائرات.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الطلاب وهم يسحبون حقائبهم عبر ممرات مضيئة وكأنهم في الطريق لصعود الطائرة، ويحملون بأيديهم دفاتر على شكل جوازات سفر، وبطاقات صعود للطائرة.
وقال قائد المدرسة منصور العمرو إنهم صوروا من خلال فكرة الحفل انتقال الطلاب للصف الثاني بالسفر عبر رحلة جوية، مبيناً أن الطلاب بدوا أكثر سعادة وثقة خلال فقرات الاحتفال، مشيداً بمعلم الصف الأول الأستاذ عائض السبيعي لطرحه هذه الفكرة الجديدة.
بدورها، تفاعلت شركة طيران ناس مع فكرة المعلم، وغردت في حسابها بموقع “تويتر” بقولها: “تقديراً منا لجهود المعلم الفاضل؛ يتشرف طيران ناس بتقديم تذاكر سفر له ولعائلته الكريمة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك”.
وفق “أخبار 24”.
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