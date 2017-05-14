أكد رئيس لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني لفيروس “الفدية”، فيما أوضح مختص في أمن المعلومات أن العطلة الأسبوعية جنَّبت الجهات الحكومية خسائر فادحة.
وقال حافظ إن البنوك السعودية تستخدم أفضل وأحدث وسائل الحماية من مثل هذه الهجمات الإلكترونية، مبيناً وفقاً لصحيفة “مكة” أن الاحتياطات التي تتخذها البنوك يتم التأكد منها بشكل مستمر؛ لضمان عدم وجود ثغرات يمكن من خلالها النفاذ إلى الأنظمة وحسابات العملاء.
من جهته، أبان المستشار في أمن المعلومات هيثم أبو عائشة أن توقف الجهات الحكومية خلال إجازة نهاية الأسبوع جنَّبها خسائر كان يمكن أن تكون فادحة.
وأضاف أن بعض الجهات الحكومية ليست مستعدة بما يكفي لمواجهة الاختراقات الخطيرة التي تأثرت بها دول متقدمة، لافتاً إلى أن بعض الشركات تأثرت بشكل جزئي، خاصة أنه تم تزويدها بالطرق السريعة للوقاية من الفيروسات.
وزاد أن المهاجمين استخدموا أساليب غير معتادة لخداع الضحايا عبر بثّ رسائل إلكترونية مؤذية تحت غطاء عروض وظيفية وتحذيرات أمنية وغيرها.
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