قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التعازي لأسرة المشرف العام على صحيفة “الرياض” الكاتب الصحفي تركي السديري، والذي توفي صباح اليوم الأحد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين بالأسرة، أشار خلاله لعلاقته الوطيدة بالفقيد، لافتاً وفقاً لصحيفة “الرياض” أنه كان صديقاً له، ومثمناً ما قدمه للصحافة السعودية.
وعبر الملك سلمان خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته للأسرة في وفاة فقيد الصحافة السعودية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
كما تلقت أسرة الفقيد العديد من الاتصالات من أمراء، ووزراء، ومسؤولين بالدولة، معبرين عن تعازيهم في وفاته.
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