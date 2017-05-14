كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن الوزارة ستعلن غداً الإثنين عن أكثر من 20 ألف منتج سكني وتمويلي.
وأضاف السويلم أن الإعلان سيشمل جميع مناطق المملكة وأن حزمة المنتجات تستهدف مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن الإعلان سيستمر شهرياً حتى الوصول إلى هدف الوزارة هذا العام وهو طرح 280 ألف منتج سكني وتمويلي.
يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت في فبراير الماضي، الدفعة الأولى من برنامج سكني والتي تضمنت 15.6 ألف منتج سكني، كما تم إعلان الدفعة الثانية في مارس والتي شملت 17.9 ألف منتج سكني آخر، والدفعة الثالثة في إبريل الماضي وشملت 18.8 ألف منتج سكني متنوع.وفق “أخبار 24”.
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