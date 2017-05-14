أكد عددٌ من قادة مدارس منطقة تبوك أن الأنباء المتداولة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، عن تقديمهم اعتذارا جماعيا عن قيادة المدارس رفضا لقرار إعفاء أحد المديرين؛ على خلفية واقعة تمزيق الكتب الدراسية، عارية عن الصحة.
وأوضح قادة مدارس “موسى بن نصير” و”كعب بن زهير” و”سعد بن أبي وقاص” و”الحكمة” و”أنس بن النضر” و”المنارات الأهلية”، وفقا لـ”سبق”، أن رسالة “الواتساب” المتداولة مكذوبة، معربين عن دعمهم لزميلهم مادياً ومعنوياً في طرق كل الجوانب القانونية، وحال تقديمه تظلماً عبر القنوات الرسمية التي كفلها النظام.
وأكدوا أنهم يعملون في خدمة الوطن ويتشرفون بتقديم رسالة التعاليم السامية، وأن تعاطفهم مع زميلهم لا يلغي وطنيتهم.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أصدر قراراً بإعفاء مدير مدرسة أبو بكر الرازي الابتدائية بتبوك، على خلفية مقطع فيديو يظهر تمزيق طلبة المدرسة لكتبهم الدراسية في الشارع العام أمام المدرسة، وقاموا بالصراخ بأعلى أصواتهم، والاعتداء على السيارات العابرة.
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