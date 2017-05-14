نعى عددٌ من الإعلاميين والكتاب رئيس تحرير صحيفة “الرياض” الأسبق الإعلامي تركي السديري، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 73 عاماً.
ولد تركي السديري في محافظة الغاط عام 1363هـ، وانتقل بعدها وهو صغير إلى مدينة الرياض وتلقى تعليمه فيها.
بدأ عمله الصحفي كمحرر رياضي في صحف “الجزيرة” و”اليمامة” و”الرياض”، ثم انتقل بعدها للكتابة في الشؤون السياسية.
تدرج في المناصب داخل صحيفة “الرياض” حتى تم تكليفه عام 1974 برئاسة تحرير الصحيفة، وبقي فيها حتى تقدم باستقالته عام 2015، وبقي مشرفاً عاماً عليها.
اشتهر بزاويته شبه اليومية “لقاء”، والتي اعتبرت من أطول الزوايا عمراً في الصحافة السعودية حيث استمرت 43 عاماً.
أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أحد لقاءاته مع الإعلاميين لقب “ملك الصحافة”.
في عام 2004 انتُخب السديري رئيساً لهيئة الصحفيين السعوديين، وأعيد انتخابه عام 2008 مرة أخرى، وفي عام 2005 انتُخب رئيساً لاتحاد الصحافة الخليجية، وأُعيد انتخابه مرة أخرى عام 2009.وفق “أخبار 24”.
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