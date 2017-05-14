تعلن إدارة التعليم بمحافظة الخرج عن وجود مستحقات مالية (مكافآت للدارسين والدارسات برامج مجتمع بلا أمية) وحيث لم يتم مراجعة الإدارة حتى تاريخه .
وتأمل إدارة الشؤون المالية قسم الصندوق بالدور الرابع سرعة المراجعة لاستلام مستحقاتهم وهم :
تعلن إدارة التعليم بمحافظة الخرج عن وجود مستحقات مالية (مكافآت للدارسين والدارسات برامج مجتمع بلا أمية) وحيث لم يتم مراجعة الإدارة حتى تاريخه .
وتأمل إدارة الشؤون المالية قسم الصندوق بالدور الرابع سرعة المراجعة لاستلام مستحقاتهم وهم :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884928258.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج