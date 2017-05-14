اعترض مواطن بالخبر على إلزامه بدفع 17 ألف ريال تكلفة إصلاح ثلاث سيارات، تضررت في حادث تسبب فيه مكفوله بمركبة اختبار القيادة داخل مركز تعليم القيادة بالمنطقة الشرقية.
وقال المواطن -ويدعى “جمال العلي”- إن مكفوله الذي يحمل الجنسية الهندية قام بالضغط على مزود الوقود بدلاً من الفرامل؛ ما أدى لاندفاع مركبة التعليم واصطدامها بالسيارات الأخرى، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه تبين بعد الحادث أن السيارات غير مؤمَّن عليها.
وأوضح أنه تم إلزامه بدفع 17 ألف ريال تكلفة إصلاح السيارات، وإيقاف مكفوله لدى شرطة الخبر، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة، لافتاً إلى أنه تم إيقاف خدماته لعدم دفع المبلغ، ما ألحق به ضرراً كبيراً.
وأضاف أنه تقدم باعتراض على قرار المرور لدى عدة جهات، دون أن يتم إنصافه، مشيراً إلى أنه اضطر لدفع كامل المبلغ لأجل فكّ إيقاف خدماته، حيث أن لديه التزامات تفرض عليه السفر للخارج.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن مدارس تعليم قيادة السيارات غير ملزمة بالتأمين على مركباتها.وفق “أخبار 24”.
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