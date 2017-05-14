أعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 3 مقاعد ونصف للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا 2018.
وحصلت أندية الهلال والأهلي والنصر على المقاعد الـ3، بينما الاتحاد الذي حل رابعاً في دوري جميل على نصف مقعد وسيخوض دور الملحق المؤهل لدوري المجموعات.
أعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 3 مقاعد ونصف للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا 2018.
وحصلت أندية الهلال والأهلي والنصر على المقاعد الـ3، بينما الاتحاد الذي حل رابعاً في دوري جميل على نصف مقعد وسيخوض دور الملحق المؤهل لدوري المجموعات.
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