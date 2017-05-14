أعرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على التعاون 4-3.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن فريقه حقق فوزا مستحقا رغم المعاناة من الإرهاق وضغط المباريات، إلا أن اللاعبين البدلاء ظهروا بشكل مميز وصنعوا الفارق.
وأضاف دياز أنه فضل إراحة أسامة هوساوي لتعرضه لكدمة في الفخذ، مشيدا بأداء لاعبيه محمد جحفلي وعبدالله الحافظ في الفترة الأخيرة.
وعن مباراة الأهلي في نهائي كأس الملك، قال دياز إن الهلال سيسعى للإعداد جيداً للمباراة، لافتا إلى أن الفريق سيغادر إلى جدة الثلاثاء – أي قبل المباراة بيومين للتحضير للمباراة.وفق “أخبار 24”.
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