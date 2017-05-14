ذكرت قناة “الكأس” القطرية أن أحد أعضاء الشرف بنادي الهلال، قدم عرضاً لمهاجم نادي النصر نايف هزازي، لضمه إلى الفريق الهلالي؛ لارتداء قميصه الموسم المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه بالعرض.
وأوضحت قناة “الكأس” في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن نايف هزازي عرض على إدارة النصر التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل الحصول على المخالصة، بعد تلقيه العرض من عضو الشرف الهلالي.
في سياق متصل، أعلن رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، أن إدارته بعثت بخطاب رسمي إلى نادي الظفرة الإماراتي لشراء بطاقة اللاعب السوري عمر خربين.وفق “أخبار 24”.
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