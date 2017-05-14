كشف مدير مرور منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور باسم البدري، عن دور تطبيق “واتسآب” في تنظيم حركة السير داخل العاصمة المقدسة، وكيف يتم التعامل مع البلاغات التي يتلقاها المرور من خلاله.
وأوضح البدري، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن 60% من الرسائل والملاحظات التي تردهم عبر “واتسآب” يتم التعامل معها بشكل عاجل في مدة أقصاها 24 ساعة، مبيناً أن المرور يتلقى نحو 35 رسالة يومياً ما بين إبلاغ عن مخالفة، أو سؤال عن أنظمة وتعليمات جديدة، أو استفسار عن معاملات، أو بلاغ عن سيارات تالفة مع تحديد مواقعها.
وأشار إلى أن الإدارة خصصت موظفين من العلاقات العامة؛ للعمل طوال فترة الدوام الرسمي؛ لمتابعة وتحليل تلك الرسائل، مؤكداً أن الخدمة ساعدت على تسهيل حركة السير طوال الفترة الماضية، واختصرت الزمن في تقبل الملاحظات ورصدها والتعامل معها بشكل كبير.
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