طالب عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة الرازي الابتدائية بمدينة تبوك، التي ظهر عدد من طلابها في مقطع فيديو وهم يمزقون كتبهم الدراسية، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ بإعادة النظر في قرار إعفاء قائد المدرسة عبدالله البلوي.
وأكد أولياء الأمور، بحسب صحيفة “سبق”، أن ما قام به الطلاب أمر مرفوض، لكنهم رأوا أن قرار الوزير كان متسرعاً وجاء لإرضاء الرأي العام ولم يراعِ هيبة المعلم، الذي اهتزت صورته أمام الجميع، خاصة أن لديهم أبناء تخرجوا في هذه المدرسة، ولم يشهدوا من معلميها وقائدها إلا كل حرصٍ وتفانٍ.
وأوضحوا أن مَن يعيش قرب المدرسة يلامس عن كثب واقعها، ويشهد على إخلاص ونقاء معلميها، مطالبين وزير التعليم بالتراجع عن قراره إبراءً للذمة.
يذكر أن عبدالله البلوي، قائد مدرسة الرازي الابتدائية بتبوك، قد أبدى استياءه من قرار إعفائه دون التحقيق معه أو منحه الفرصة للدفاع عن نفسه، واصفاً القرار بالمجحف.
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