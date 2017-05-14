قاد بلاغ تقدم به مواطن في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف أمس (السبت) فرق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف؛ إلى ضبط عمالة وافدة حولت شقة سكنية إلى مقر لبيع وصيانة الجوالات.
وأوضح مفتش وزارة العمل بالجوف عبدالعزيز الرويلي، أن الفرق التفتيشية عقب تلقيها البلاغ باشرت الموقع واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيال العمالة التي تحايلت على قرار توطين العمل بقطاع الاتصالات.
يذكر أن وزارة العمل قد دعت إلى الإبلاغ الفوري عن مخالفي قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال موقع “معاً للرصد”، متعهدة بالتعامل الفوري مع البلاغات المقدمة.وفق “أخبار 24”.
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