وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مركبة يستقلها إرهابيون يطلقون النار بشكل عشوائي على المنازل قيل إنه في حي المسورة بالقطيف.
وأبان المقطع المتداول سيارة يقودها إرهابيون يسيرون داخل أحد الشوارع الضيقة بهدوء، وما أن اقتربوا من مدخل أحد المنازل حتى أطلقوا سيلا من الرصاصات تستهدف من بداخلها.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس أول الجمعة، أن عناصر إرهابية استهدفت مشروعاً تنموياً بحي المسورة بمحافظة القطيف، حيث تم استهداف العاملين بالمشروع من خلال إطلاق النار، ما نتج عنه مقتل طفل سعودي يبلغ من العمر عامين، ومقيم
من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص بينهم 6 مواطنين.
وفق “أخبار 24”.
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