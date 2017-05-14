أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم (السبت)، عن العثور على الطفلة المختطفة، “شوق”، والتي تبلغ سنتين، بعد أن روى والدها السوري الجنسية، قصة اختطافها، من أحد الأسواق، مناشدًا المساعدة في العثور عليها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه عقب تلقي البلاغ من والد الطفلة بمركز شرطة النسيم، ويدعى سليمان إبراهيم، 34 سنة، سوري الجنسية، باختطافها، قامت الجهات الأمنية بمراجعةتسجيلات الفيديو الموثقة لدى أمن المركز التجاري الذي كانت به الطفلة قبل اختفائها.
وأضاف أنه تبين أن الطفلة خرجت من السوق في غفلة من ذويها برفقة امرأة مجهولة، ولم تظهر أي دلائل تساعد في عملية البحث، إلا أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تولت مهمة تحليل البلاغ، وحصر الاشتباه والعمل على استعادة الطفلة سالمة في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن ادارة التحريات والبحث الجنائي استنفرت كافة طواقمها، وفعّلت غرفة عمليات على مدار الساعة، للعمل على تحديد مكان تواجد الطفلة، وضبط الجانية، ومعرفة دوافع تصرفها، حيث أسفرت التحريات المتخذة في جميع الاتجاهات، إلى حصر الاشتباه في مواطنة، تبلغ من العمر 23 عامًا.وفق “أخبار 24”.
وبين أنه تم ضبط المرأة المشتبه بها، والتي ظهرت في تسجيلات الفيديو الموثقة لدى إدارة الأمن بالمركز التجاري، مصطحبة الطفلة، وبالتحقيق معها أقرت بقيامها باستدراج الطفلة، واصطحابها لإحدى الشقق السكنية جنوب العاصمة، لغرض في نفسها، مؤكدة أنها لا تربطها بالطفلة أو عائلتها أي صلة أو سابق معرفة.
ولفت إلى أنه تبين أن المواطنة المتهمة على علاقة برجل، تم القبض عليه هـو الآخر، وتم إيداع المرأة بسجن النساء بمنطقة الرياض، وتسليم الطفلة لوالدها بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها.
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