كشف عضو مجلس الأعمال المصري السعودي حسين شبكشي، أن مشروع جسر الملك “سلمان” سيكون نقطة تحول فى الاقتصاد الخدمي اللوجيستي بالبلدين، متوقعا أن تبلغ تكلفة إنشائه من 5 إلى 7 مليارات دولار.
وأوضح أن تنفيذ بناء الجسر يستغرق 5 أعوام، متوقعا أن يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى 200 مليار دولار.
وأضاف شبكشي، في بيان رسمي اليوم السبت، أن العلاقات السعودية المصرية مهما تأثرت لفترة لأسباب مختلفة إلا أنها تظل راسخة وقوية.وفق “أخبار 24”.
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