في عالم السيارات .. وتحديدا في الورش الصناعية ، يتميز *مركز عربتي* لصيانة السيارات بالعديد من مجالات الفحص والصيانة ، ومنها :
الكهرباء_الميكانيكا_الميزان_ فحص الكمبيوتر وغيرها من أعمال الفحص والصيانة الشاملة للسيارات ..
ويتميز *مركز عربتي* بتوفير استراحة للعملاء أو كما يسمونهم *الشركاء* متكاملة الخدمات من كراسي أنيقة لراحة الجالسين وتكييف وشاشة عرض تلفزيونية وركن ضيافة وشواحن للجوال بكافة أنواعها
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ومن الأعمال التي *ينفرد* بها مركز عربتي في محافظة الخرج هو مجال صيانة (فتحات سقف السيارات) حيث يوجد لديهم فني *فلبيني* متخصص في المجال لأكثر من 5سنوات.. وبذلك يختصرون للعملاء الكثير من مشاوير البحث والاطلاع على الورش والوكالات خارج المحافظة..
في عالم السيارات .. وتحديدا في الورش الصناعية ، يتميز *مركز عربتي* لصيانة السيارات بالعديد من مجالات الفحص والصيانة ، ومنها :
الكهرباء_الميكانيكا_الميزان_ فحص الكمبيوتر وغيرها من أعمال الفحص والصيانة الشاملة للسيارات ، *حيث يوجد كادر فني متكامل* ، من دول مختلفة في كل مجال من الفلبين والهند وباكستان .
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ويتميز *مركز عربتي* بتوفير استراحة للعملاء أو كما يسمونهم *الشركاء* متكاملة الخدمات من كراسي أنيقة لراحة الجالسين وتكييف وشاشة عرض تلفزيونية وركن ضيافة وشواحن للجوال بكافة أنواعها
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ومما يميز مركز عربتي *وجود شباب سعوديون* في استقبال وإدارة المركز وهذا ماجعل الشركاء يستمرون في الفحص والصيانة الدورية لدى المركز.
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وفي الأشهر الأخيرة *تخصص المركز بسيارات هونداي* بشكل كبير وقام بتوفير فنيين مختصي وكمبيوتر خاص لسيارات هونداي بكافة أنواعها وأحجامها✔
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ختاما .. واجهات الكلادينج ، البنرات والإضاءات الداخلية ، والتجديد المستمر للبوية والاهتمام بالمظهر العام ، يُخبر عن إدارة مؤسسية منظمة لهذا المركز ، الذي نسأل الله أن يبارك لهم فيه ، فهو فخر للخرج وأهله
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