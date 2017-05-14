يتقدم أبناء/ حسن بن سعيد بن علي الغامدي بأجمل آيات التهاني والتبريكات إلى الوالد العزيز بمناسبة ترقيته إلى المرتبة/ السادسة والأربعون.والدنا العزيز:لك منا جميعاً ألف تحية وحب و احترام و تقدير على إنجازك العظيم الذي أتى من خلال تضحياتك و إصرارك على مواصلة مسيرتك في التقدم في مجال العلم والعمل ، فقد حصدت تعب سنين من العطاء والعمل الدؤوب والجهد المستمر والذي أوصلك إلى مبتغاك بفضل الله.والدنا الحبيب : فرح كبير وفخر عظيم لنا بترقيتك ، جعلها الله عوناً لك على طاعته ، ونسأل الله لك التوفيق والسداد.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
نقص فيتامين دال
عيادات طبيبك1729 0
تقرير عن تقنية الفيديو في الملاعب السعودية
ثُريا الحويطي2373 0
النوم في المطاعم
سعد الفريخ7126 0
النجاح ..
ثُريا الحويطي4116 0
لقد حان الوقت للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الخرج؟!
د.هلال العسكر4312 0
حنا…….وحنا ! !
صالح القرني - الخرج9429 0
الوالد حسن الغامدي إلى المرتبة السادسة و الأربعون
الوالد حسن الغامدي إلى المرتبة السادسة و الأربعون
الخرج اليوم - علي الغامدي :
لا يوجد وسوم
0 840
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884928182.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج