أكد المحترف في صفوف الفريق الاتحادي النجم المصري محمود كهربا أنه سيكون قريبا في جدة لحسم مستقبله الاحترافي، بعد أن احتفل أمس بخطوبته في مصر على ابنة الحارس الدولي عصام الحضري.
وقال كهربا في اتصال هاتفي لـ«عكاظ» أمس إن عقد إعارته مع العميد ينتهي في شهر يونيو القادم، مبينا أنه على تواصل دائم مع الاتحاديين، ويضع الأولوية للعميد حيال مستقبله الاحترافي.
وأشار كهربا إلى أنه متابع للأوضاع في الاتحاد، ويترقب تحديد مصيره في الأيام القادمة، مشيدا بكافة منسوبي نادي الاتحاد، متمنيا أن يحظى العميد بالاستقرار الإداري في الموسم القادم، خصوصا أن الفريق الكروي تنتظره استحقاقات محلية وقارية، ويطمح في تحقيق البطولات.
يذكر أن كهربا نجح في قيادة الاتحاد لتحقيق كأس ولي العهد في الموسم الرياضي بعد أن استطاع تسجيل هدف الفوز أمام فريق النصر في المباراة النهائية، كما حصل على المركز الثالث في سلم ترتيب الهدافين لدوري جميل للمحترفين برصيد 16 هدفا.
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